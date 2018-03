Gestolen Belgische kerkschatten teruggevonden in Frankrijk ADN

16 maart 2018

20u47

Bron: Belga 2 In Noord-Frankrijk zijn deze week meer dan vijftig gestolen kunstschatten teruggevonden. Elf daarvan konden al geïdentificeerd worden. Ze zijn afkomstig uit kerken in het bisdom Doornik. Dat meldt het bisdom op zijn website.

De kunstschatten werden ontdekt bij huiszoekingen in de streek van Villeneuve d'Ascq. Het gaat onder meer om sculpturen, schilderijen op doek en hout én kandelaars.

In deze zaak zijn meerdere arrestaties verricht. De dieven sloegen ook toe in kerken in het noorden van Frankrijk. Sommige gestolen kunstschatten zouden volgens het bisdom Doornik ook afkomstig zijn uit andere Belgische bisdommen. Zeker is dat de dieven toesloegen in kerken van Beloeil, Cordes, Quevauchamps, Sirault en Warcoing.