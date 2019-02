Gesprekken tussen vakbonden en directie Van Hool leveren niets op jv

25 februari 2019

23u25

Bron: belga 0 Bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt is een hele dag overleg tussen de vakbonden en directie op niets uitgedraaid. Dat melden de afgevaardigden van de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB. De acties die al bijna twee weken aan de gang zijn, lopen voorlopig verder.

De directie en de vakbonden gingen vandaag voor het eerst rond te tafel zitten om te praten over het loonconflict dat al sinds 12 februari heerst in het bedrijf. Maar een hele dag overleg leverde niets op: "Er is geen bereidheid vanuit de directie om iets te doen voor onze koopkracht", klinkt het bij de vakbonden.

Daarom zullen de acties doorlopen, kondigen de vakbonden aan. Morgenochtend zullen de afgevaardigden het personeel informeren over de situatie.

Vandaag werd ook al aangekondigd dat een bezoek van de koning en de koningin aan het bedrijf morgen wordt uitgesteld, als gevolg van de sociale onrust.