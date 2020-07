Gesprekken tussen De Wever en Magnette lijken resultaat te hebben: koning geeft hen opdracht regering te vormen “met brede meerderheid in parlement” KVDS ARA

20 juli 2020

15u55 48 N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette hebben van de koning de opdracht gekregen om een regering te vormen “met een brede meerderheid in het parlement”. Ze werden daarmee aangesteld tot preformateurs. He t zou erop wijzen dat de gesprekken tussen de twee kopstukken resultaat hebben gehad, of tenminste enig perspectief bieden.



De audiëntie bij de koning kwam er niet op vraag van de koning zelf, verneemt onze redactie. Dat betekent dat De Wever en Magnette dus zelf met iets naar de vorst kwamen. Dat is niet onlogisch: aangezien er in principe een volwaardige regering - zij het met een minderheid - in het zadel zit, kan de koning niet zomaar initiatief nemen en mensen belasten met het vormen van een andere regering. Toch niet als daar geen brede consensus over bestaat bij de andere voorzitters: daarmee zou hij zich op glad ijs wagen. Maar als er consensus is over een volgende stap, zou de koning wel één en ander kunnen officialiseren.

“Brede meerderheid”

De audiëntie duurde een halfuurtje. Intussen heeft het paleis een verklaring afgelegd over het onderhoud. “Zijne Majesteit de Koning heeft, na telefonisch overleg met de voorzitters van de partijen die na de verkiezingen bij de politieke discussies betrokken werden, de heren Bart De Wever en Paul Magnette gezamenlijk in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel. De Koning heeft hen met de opdracht belast om de nodige initiatieven te nemen met het oog op de vorming van een regering die steunt op een brede meerderheid in het parlement. Zij hebben deze opdracht aanvaard. Zij zullen regelmatig verslag uitbrengen aan de Koning en een eerste keer op 31 juli.”

Het was al lang geleden dat de koning nog een stap ondernam in de regeringsvorming. Eerst kwamen de socialistische voorzitters Conner Rousseau (sp.a) en Paul Magnette (PS) zelf met een plan voor een minderheidsregering. Daarna benoemden de zogenaamde ‘drie koningen’ (Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR)) zichzelf tot informateur. Zij wilden tegen 21 juli duidelijkheid over een mogelijke coalitie. Parallel hadden PS en N-VA de gesprekken weer opgestart en Paul Magnette had laten weten open te staan voor een regering met N-VA. De drie koningen speelden de bal daarom terug naar het kamp van N-VA en PS, en die hebben dat nu officieel in handen genomen.

