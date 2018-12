Gesprekken in Aalst geblokkeerd: “Burgemeester D'Haese laat historische kans liggen” bvb

01 december 2018

16u04

Bron: Belga 0 In Aalst zoekt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) opnieuw naar coalitiepartners om een rechtse meerderheid op de been te brengen. Eerdere gesprekken met huidig bestuurspartner CD&V zijn afgesprongen, en een toenadering met sp.a en LijstA draaide op niets uit. Vlaams Belang, dat bij de gemeenteraadsverkiezingen won, kreeg nog geen telefoontje.

Tot voor kort onderhandelde D'Haese met CD&V en Open Vld over een nieuwe rechtse meerderheid in Aalst. De gesprekken leken een tijdlang in een laatste fase, maar een stemming in de gemeenteraad zorgde voor ruis op de lijn. D'Haese zette CD&V buitenspel, maar bij een verkennend gesprek met sp.a en LijstA bleek er geen draagvlak voor een rechts bestuursakkoord, wat D'Haese uitdrukkelijk verkiest.

D'Haese gaf vandaag nog geen toelichting over de mogelijkheden voor een nieuwe bestuursploeg. Vlaams Belang, dat in Aalst fors groeide en N-VA aan een meerderheid kan helpen, kreeg nog geen telefoontje. "Een historische kans die D'Haese laat liggen", klinkt het daar.



Het is mogelijk dat de gesprekken met Open Vld en CD&V alsnog worden hervat. De Aalsterse christendemocraten sturen daarop aan, maar D'Haese geeft aan dat een volgende stap in de onderhandelingen nog niet is gezet.