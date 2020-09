Exclusief voor abonnees

Gespotte dieren meld je voortaan met app: “Locatie van wolven zomaar delen met jagers? Absurd”

Esther De Leebeeck

10 september 2020

Al joggend een everzwijn, ree, vos of wolf gespot? Vanaf nu kan je dat onmiddellijk melden via Wilder, de eerste jacht-app in Vlaanderen. Het initiatief komt van de Vlaamse jachtsector en wordt ondersteund door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Toch is niet iedereen er... wild van. "Gegevens van beschermde soorten, zoals wolven, rechtstreeks delen met jagers? Absurd."