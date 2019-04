Gespot: de eerste kampeerders voor de Ronde van Vlaanderen Arnd Leroy

01 april 2019

17u47

Zondag, hoogdag want dan is het eindelijk zover: Vlaanderens mooiste gaat van start. De Ronde van Vlaanderen begint pas binnen zes dagen, maar de eerste kampeerders zijn al gearriveerd. Viviane Rogolle en Marc Debaveye settelen zich vandaag al langs het parcours, beneden aan de Paterberg. Ze verkennen deze week nog eens het parcours met de wagen en zullen zich met de elektrische fiets aan een van de hellingen wagen. Voor het koppel uit Kuurne is het een jaarlijkse traditie.