Gespecialiseerde dienst moet adviseren over sluiting verdachte ondernemingen

29 april 2018

15u38

Bron: Belga 0 Volgend jaar schiet een Dienst Integrale Kwaliteitsbewaking uit de startblokken die advies moet verlenen over de sluiting of opening van verdachte ondernemingen en vzw's. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zondagmiddag aangekondigd in VTM NIEUWS. Vorig jaar werden in en rond Brussel 57 bedrijven gesloten, waar 173 misdrijven werden vastgesteld.

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw liet vorige maand al verstaan dat het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 een huzarenstuk zal worden. In een gesprek met Belga wees Van Leeuw er op dat er sprake is van bijna 1.000 slachtoffers, van wie er meer dan 550 zich burgerlijke partij hebben gesteld. "We zijn al aan het onderzoeken hoe we dit gaan organiseren en daarvoor kijken we ook naar voorbeelden uit het buitenland", luidde het.

Minister Geens bevestigde dat het proces wellicht ergens in de loop van 2019 zal plaatsvinden en dat het infrastructureel een hele uitdaging wordt. Er wordt ernstig nagedacht over een andere locatie dan het Justitiepaleis, al zijn er niet zoveel alternatieven in Brussel voorhanden. Een locatie die daarbij spontaan opduikt, is de Heizel.

De minister gaf ook aan dat de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) het afgelopen jaar 163 verdachte geldstromen heeft ontdekt die verband hielden met terrorisme, goed voor 6 miljoen euro. Zoiets laat toe om Syriëstrijders te retraceren. Ook vonden meer dan 200 bevriezingen plaats van bezittingen van terroristen.