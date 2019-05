Exclusief voor abonnees

Gespannen sfeer bij socialisten: “Als je alleen over cumul praat, doe je aan antipolitiek”

Sven Spoormakers

26 mei 2019

22u01

0

Een voorzitter in een lift, eenzaam in fel TL-licht: het was een pijnlijk beeld dat de crisis bij de sp.a typeerde. John Crombez sprak wel, na de nederlaag voor de socialisten, maar zei niks. De kritiek in eigen rangen was striemend genoeg. “Als je alleen over cumul praat, doe je ook aan antipolitiek.”