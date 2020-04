Gesloten centra ramp voor automobilisten die examen opnieuw moeten doen IB

21 april 2020

05u26

Bron: Belga 0 Honderden Vlamingen zien hun rijverbod, opgelegd door de politierechtbank, voor onbepaalde tijd verlengd worden als gevolg van de coronacrisis. Ze moeten opnieuw hun rijexamen afleggen, maar dat kan niet omdat de examencentra gesloten zijn. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

De Antwerpse politierechter Wim Huyskens zegt dat in normale tijden zo'n vijftig tot zestig rijverboden per dag worden uitgesproken door de Antwerpse politierechtbank alleen, waarvan een twintigtal met de verplichting om de tests en examens te doen. "Wie van het parket zo'n straf heeft gekregen in de weken voor de lockdown zit nu geblokkeerd. Nieuwe zaken komen er niet bij: alle niet-dringende dossiers zijn uitgesteld tot na 3 mei. En als een vonnis nog niet door het parket ten uitvoer werd gebracht, dan wachten ze daar ook wel mee tot de centra weer opengaan."

Een oplossing voor de anderen is er niet. Justitie verwijst naar de examencentra, die onder Vlaamse bevoegdheid vallen en die voorlopig wegens de coronavoorschriften geen kant uit kunnen. Psychologische tests en theoretische examens zouden nog denkbaar zijn, maar voor een veilig verloop van medische tests en praktische rijexamens is het wachten op nieuwe richtlijnen.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst er eerst op dat de 'herstelproeven' die iemand moet doen om aan te tonen dat hij weer geschikt is om te rijden, niet onder justitie vallen. Maar: "Met betrekking tot het rechtvaardigheidsgevoel maak ik graag een onderscheid tussen een straf en een beveiligingsmaatregel."

Straffen zoals boetes kunnen volgens Geens worden uitgesteld, maar een gevaarsituatie niet, bijvoorbeeld wanneer iemand ongeschikt is verklaard om te rijden.