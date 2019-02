Gesjoemel blootgelegd: artsen en diëtisten krijgen geld om voedingssupplementen voor te schrijven Annelies Houtman Daimy Van den Eede

04 februari 2019

18u18

Bron: VTM NIEUWS 0 Artsen en diëtisten aanvaarden geld om dure voedingssupplementen voor te schrijven aan patiënten met een maagverkleining. Dat blijkt uit onderzoek van VTM NIEUWS.

Mensen die een maagverkleining moeten ondergaan, moeten hun lichaam daar gedurende één tot drie weken op voorbereiden met speciale voedingssupplementen. Na de ingreep moeten de patiënten voor de rest van hun leven speciale vitamines innemen.

Tot twintig procent commissie

Chirurgen en diëtisten die patënten met een maagverkleining behandelen, worden aangesproken door Prowell, een bedrijf uit Lennik dat dergelijke voedingssupplementen verdeelt, om zijn producten aan hun patiënten te verkopen. De artsen of diëtisten die hierop ingaan krijgen van het bedrijf tot twintig procent van de winst uitbetaald.

Kortingscode

De werkwijze gaat als volgt: patiënten worden met zachte dwang verplicht om producten van Prowell te slikken. Wanneer ze hun supplementen bij het bedrijf kopen, krijgen ze een code. Die code is aan hun arts of diëtist gelinkt. Elke keer de patiënt een bestelling plaatst krijgen zowel Prowell als de desbetreffende arts of diëtist een overzicht van de bestelling en het aankoopbedrag.

Volgens de Vlaamse Diëtistenbond is dit ethisch niet verantwoord omdat de patiënt geen keuzevrijheid heeft. De Diëtistenbond heeft geen deontologische code, en kan dus geen verdere stappen ondernemen.

VTM NIEUWS heeft het bedrijf in kwestie herhaaldelijk gecontacteerd en om een reactie gevraagd, maar zij willen niet ingaan op hun vraag.