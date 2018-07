Geseinde bestuurder vlucht voor politie en knalt tegen omheining in Limburg HA

30 juli 2018

14u18

Een autobestuurder die bij de politie geseind stond, is gisterenochtend opgepakt nadat hij tegen een omheining was gereden. De man sloeg op de vlucht toen hij in Hasselt een controlepost van de Politie Limburg Regio Hoofdstad opmerkte.

De politiediensten zetten de achtervolging in en konden de man, die onder invloed was van drugs, arresteren toen die te voet probeerde verder te vluchten.

Tijdens de controles in Hasselt en Zonhoven, die gisterenochtend rond 05.30 uur begonnen, werden twaalf bestuurders betrapt die onder invloed van drugs reden. Vijf andere automobilisten hadden te veel gedronken.

Daarnaast werden vier processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit. Verschillende voertuigen waren niet in orde met hun verzekering, keuring en/of inschrijving. Tijdens de actie werden vier voertuigen getakeld.