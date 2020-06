Geschrokken politici wensen De fauw spoedig herstel toe HR

20 juni 2020

13u59 6 Veel collega-politici van Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) uiten hun afgrijzen over de steekpartij. Via sociale media wensen ze hun collega een spoedig herstel toe. Een overzicht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert geschrokken op het nieuws dat partijgenoot en Brugs burgemeester Dirk De fauw is neergestoken. “We zijn ongelooflijk geschrokken, maar zijn blij dat zijn toestand onder controle is”, aldus Coens . “We wensen Dirk een spoedig herstel en zijn familie veel sterkte. Dirk is een goed burgemeester en een erg minzaam figuur. Zoiets verwacht je niet, zeker niet van iemand die zo geliefd is en die niet polariseert.”

Sterkte en spoedig herstel voor Dirk ! @dirk_defauw @StadBrugge . Joachim Coens(@ joachimcoens) link

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) toont zich geschokt. “Verschrikkelijk om te vernemen wat burgemeester Dirk De fauw heeft meegemaakt”, klinkt het bij Vlaams minister-president Jan Jambon. “Ik wens hem spoedig herstel toe. Steun aan de familie.”

Verschrikkelijk om te vernemen wat burgemeester Dirk De fauw heeft meegemaakt. Ik wens hem spoedig herstel toe. Steun aan de familie. Jan Jambon(@ JanJambon) link

Vlaams CD&V-minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle spreekt op twitter van “verschrikkelijk nieuws” en wenst de Brugse burgervader veel beterschap.

Verschrikkelijk nieuws uit Brugge. Veel beterschap, Dirkhttps://t.co/snaTdi58QP Benjamin Dalle(@ dalle_benjamin) link

“Verschrikkelijk nieuws... ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik hoop en duim voor een volledig herstel. Heel veel steun aan Dirk De fauw, zijn familie en naasten”, zo stuurde Groen-voorzitter Meyrem Almaci al snel de wereld in.

Verschrikkelijk nieuws... ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik hoop en duim voor een volledig herstel. Heel veel steun aan Dirk De Fauw, zijn familie en naasten. https://t.co/ijQmedBwXq Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link

Ook Bart Tommelein (Open Vld), burgemeester van Oostende, wenst Defauw een spoedig herstel toe.

Veel sterkte en spoedig herstel voor mijn collega-burgemeester @dirk_defauw van @StadBrugge Bart Tommelein(@ Barttommelein) link

Ook zijn collega uit Gent, Mathias De Clerq, reageerde op Twitter.

Vreselijk en intriest. Veel sterkte en beterschap aan collega @dirk_defauw . https://t.co/gpTVCx0wlB via @HLN_BE mathias de clercq(@ MathiasDeClercq) link

CD&V-politicus Kris Peeters doet hetzelfde, en laat weten dat we elke vorm van dit soort geweld streng moeten veroordelen.

Ik wens burgemeester @dirk_defauw een spoedig herstel toe, we moeten elke vorm van dit soort geweld streng veroordelen. Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

En nog veel meer politici tonen hun afgrijzen:

Afgrijzen voor zulke aanslag op een politicus, we leven met je mee @dirk_defauw @StadBrugge , sterkte en spoedig herstel Geert Bourgeois(@ GeertBourgeois) link

Veel sterkte en een erg spoedig herstel, @dirk_defauw. Hopelijk snel weer op de been. https://t.co/NbO46FFbor Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Droef nieuws dat de burgemeester van Brugge @dirk_defauw werd neergestoken. Gelukkig in goede handen in het ziekenhuis. Sterkte Dirk. Koen Geens(@ Koen_Geens1) link

Veel goede moed en sterkte @dirk_defauw ! Hendrik Bogaert(@ hendrikbogaert) link

Verschrikkelijk.

Spoedig herstel @dirk_defauw en goede moed aan de familie. https://t.co/twta53Jgcm Wouter Beke(@ wbeke) link

Sterkte @dirk_defauw. Ik duim en bid voor een spoedig herstel. #allensamenvoorbrugge Pol Van Den Driessch(@ PolVDD) link

Ik verneem zojuist dat de burgemeester van Brugge is neergestoken. Dat is toch schrikken! Veel sterkte aan @dirk_defauw, familie en vrienden. Spoedig herstel. Hedebouw Raoul(@ RaoulHedebouw) link