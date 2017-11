Gescheiden ouders krijgen béiden verlof om voor ziek kind te zorgen Redactie

06u33 123 Thinkstock Een moeder houdt het handje van haar zieke kind vast. Als een kind in het ziekenhuis belandt, kunnen beide ouders een week betaald zorgverlof krijgen. Maar omdat de wet het recht enkel toekent aan ouders die met het kind samenwonen, valt bij gescheiden koppels vaak één ouder uit de boot. Volgens Kris Peeters hebben zij daar echter óók recht op, als er sprake is van co-ouderschap.

Sinds 1 november 2012 kunnen de ouders van een minderjarig kind dat in het ziekenhuis wordt opgenomen een week zorgverlof vragen bij de RVA. Ze mogen dan een week - en indien nodig ook een tweede - onbetaald thuisblijven van hun werk, maar krijgen een vergoeding van gemiddeld zo'n 190 euro per week. Niet alle ouders krijgen echter dat verlof: de wettelijke regeling voorziet dit enkel voor de ouder(s) en/of plusouder die officieel met het kind samenwonen.

Bij gescheiden koppels kan dus niet elke ouder het verlof opnemen. De ouder die niét met het zieke kind samenwoont, kan er enkel aanspraak op maken als zijn of haar ex-partner het verlof niet opneemt. Nochtans mogen samenwonende ouders wél allebei een week thuisblijven.

Discriminatie

Die discriminatie moeten we wegwerken, vindt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. "Het is niet meer dan logisch dat de vader van een kind dat officieel bij de mama woont, maar toevallig bij de papa is als het in het ziekenhuis belandt, óók dat zorgverlof kan opnemen om bij z'n zoon of dochter te zijn", aldus het parlementslid. "Daar hoef je op zo'n moment niet met je ex-partner over te discussiëren."

Lanjri vroeg minister van Werk Kris Peeters (CD&V) daarom om de regelgeving aan te passen, maar die laat weten dat de wet in principe wél toelaat om dat verlof toe te kennen aan de andere ouder. Het bewuste Koninklijk Besluit stelt dat de regeling geldt voor iedere persoon die met het zieke kind samenwoont en instaat voor de dagelijkse opvoeding ervan.

Hoe wordt dan bepaald of een uitkering wel of niet gegeven kan worden en hoe kan je bij co-ouderschap bewijzen dat je ook met je kind samenwoont?