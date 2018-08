Gert-Jan (23) reed in z'n eentje met de auto naar Bosnië en is nu spoorloos Stéphanie Romans

09 augustus 2018

05u00 2 Een Vlaamse jongeman die op rondreis is in Oost-Europa heeft al meer dan een week geen teken van leven gegeven. Gert-Jan Dobbelaere (23) uit Zaventem had op 27 juli voor het laatst contact met zijn familie en haalde twee dagen later geld af in Bosnië. Sindsdien staat zijn telefoon uit en ontbreekt elk spoor.

Gert-Jan Dobbelaere vertrok op 18 juli met een grijze Volkswagen Polo op rondreis door Europa. Hij was net afgestudeerd en wilde dat vieren met een solo-vakantie. Gert-Jan liet geen exact reisschema achter voor zijn familie, maar hield hen zo nu en dan wel op de hoogte van zijn locatie. Zijn broer Steven sprak hem voor het laatst op 27 juli. "Toen was hij in Dubrovnik, Kroatië. Sindsdien hebben we hem niet meer gehoord."

Gert-Jan had gepland om op 31 juli terug te zijn in België en had zelfs al een sollicitatiegesprek gepland. Omdat hun zoon ruim een week later nog steeds niet terecht is, hebben de ouders Gert-Jan als vermist opgegeven. "Hij reisde voor het eerst alleen en is niet bekend met het gebied. We hebben geen idee waar hij kan zijn en maken ons zorgen", zegt zijn moeder. Ze is op haar werk terwijl haar andere zoon en dochter thuis zijn in Zaventem - wachtend op een teken van leven. De zus van Gert-Jan probeert zich intussen te concentreren op haar herexamens. "Ik heb wat extra tijd gevraagd door deze situatie", fluistert ze.

Ziekenhuis

De Cel Vermiste Personen van de federale politie beschouwt de verdwijning als onrustwekkend. "Een wanhoopsdaad sluiten we zo goed als uit", zegt speurder Philippe Pierrard. "We hebben geen aanwijzingen dat hij slecht in zijn vel zat." Voorts liggen alle pistes open. "Wellicht wilde hij gewoon nog langer doorreizen en eventjes 'verdwijnen'. Dat gebeurt. Maar er zijn meer mogelijkheden. Hij kan een ongeluk gehad hebben of overvallen zijn in een afgelegen gebied. Of bewusteloos in een ziekenhuis liggen. Omdat hij meerderjarig is, hoeven artsen zijn familie niet noodzakelijk te contacteren."

De Belgische politie ondersteunt haar collega's in Bosnië en omstreken bij de zoektocht. "We weten zeker dat hij de 29ste nog in Sarajevo (de hoofdstad van Bosnië Herzegovina, red.) was", zegt Pierrard. Volgens een nicht heeft Gert-Jan daar geld afgehaald - geen bedrag waar hij dagen op kon teren. Of hij daarna nog ergens geld heeft afgehaald, is niet duidelijk. "We willen bank- en telefonie-onderzoek doen, maar het duurt langer omdat hij in een relatief ver buitenland zit", legt Pierrard uit. "We vragen ook de gegevens van ANPR-camera's aan de grenzen op om te kijken of we een spoor van zijn auto vinden. Het is aan de politie van ginder om te bepalen of ze een opsporingsbericht rondsturen."

Tips

De familie van Gert-Jan verspreidde maandag zelf een opsporingsbericht op sociale media. Het bericht is sindsdien al 7.300 keer gedeeld. De Kroatische en Bosnische media hebben het nieuws ook opgepikt. Vrienden en familieleden zijn van plan om flyers te maken en die op te sturen naar de politie in de landen waar de twintiger zich zou kunnen bevinden. Ook de uitbaters van het Joegoslavisch restaurant 'Sava' in Zaventem, die momenteel op vakantie zijn naar de Balkan, zouden ingeschakeld zijn om ter plekke informatie te verzamelen.

Via sociale media kwamen ook al enkele tips binnen. Gert-Jan zou begin deze week nog gezien zijn in Prozor-Rama. Daar zou hij iemand verteld hebben dat hij onderweg was naar Mostar. De politie onderzoekt of dat klopt.