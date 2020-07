Gerepatrieerde IS-vrouw (28) tekent geen verzet aan tegen veroordeling HAA

15 juli 2020

21u22

Bron: Belga 0 Nadia Baghouri (28), een van de drie IS-vrouwen die op 1 juli met hun kinderen gerepatrieerd werden vanuit Turkije, tekent geen verzet aan tegen haar straf. Dat meldt haar advocaat. Baghouri werd eind 2019 bij verstek veroordeeld tot vier jaar cel.

Baghouri kwam begin deze maand aan in België, net als de andere IS-weduwen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26). De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde Baghouri in december 2019 bij verstek tot vier jaar cel. Anders dan Wielandt en Abouallal, die door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld werden, had Baghouri wel nog de kans om tegen haar veroordeling verzet aan te tekenen.

Advocaat Abderrahim Lahlali zegt nu dat zijn cliënte berust in de uitspraak. "Dit om de sereniteit in het debat te laten terugkeren. Mevrouw Baghouri beseft dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid en een schuld tegenover de samenleving draagt. Bovendien wil ze niet dat de integratie van haar vier kinderen schade oploopt."

Dwangsommen

Over de dwangsommen die geëist werden per dag dat Baghouri's kinderen niet gerepatrieerd werden uit het Al-Hol vluchtelingenkamp in Syrië, moet nog een uitspraak volgen. "De Belgische overheid heeft hierin geen inspanningen geleverd ten aanzien van de kinderen, waardoor ze een zware vlucht heeft ondernomen met haar kinderen tussen 3 en 8", zegt Lahlali.

De advocaat vertegenwoordigt samen met meester Mohamed Ozdemir zes kinderen die nog steeds in moeilijke omstandigheden in het kamp leven. "In totaal zitten er 25 à 30 kinderen in het kamp, waarvoor België nog niets ondernomen heeft.”

