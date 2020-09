Gerechtspsychiaters: "Marc Dutroux blijft een psychopaat en een gevaar” KVDS

10 september 2020

13u02

Bron: Belga 20 Marc Dutroux (63) loopt nog altijd een groot risico om in zijn oude gewoontes te hervallen en nieuwe misdrijven te plegen. Dat blijkt uit een psychiatrisch verslag dat drie gerechtsexperts woensdag hebben opgemaakt, zo schrijft krantengroep Sudpresse.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dutrouxs advocaten wilden op basis van dat verslag nadien eventueel een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating indienen, maar advocaat Bruno Dayez zei donderdag dat het rapport "slecht, zelfs heel slecht nieuws” betekent voor zijn cliënt.

Gevangenis

De psychiaters en psychologen hebben Marc Dutroux de afgelopen maanden meerdere malen in de gevangenis van Nijvel bezocht, aldus Sudpresse. Uit hun rapport zou blijken dat Dutroux nog steeds een psychopaat is en dus nog altijd een gevaar vormt. Psychopathie is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door een gebrek aan wroeging of empathie.

Raadsman Dayez verklaarde dat hij nog niet weet of hij zal pleiten voor de strafuitvoeringsrechtbank om Dutroux voorwaardelijk vrij te laten en wil dat eerst nog bespreken met zijn cliënt en Dutrouxs andere advocaat, Nicholas Cohen. Mogelijk dienen de advocaten andere verzoeken in, bijvoorbeeld voor penitentiair verlof.

In oktober 2019 had de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank (SURB) op vraag van Dutrouxs advocaat drie expert-psychiaters aangesteld om zijn geestestoestand te beoordelen in de aanloop naar een eventuele vraag tot voorwaardelijke vrijlating. Ook het parket was voorstander van een psychiatrische expertise.

Marc Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de ontvoering, opsluiting en het seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 en 1996 en het vermoorden van vier van zijn slachtoffers. Hij zit nu 23 jaar in de cel.

Lees ook: Paul Marchal emotioneel tijdens herdenking An en Eefje: “We moeten leven met bikkelharde waarheid dat onze kinderen vermoord zijn” (+)