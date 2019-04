Gerechtspsychiater over jonge kopschopper: "Zo'n jongen is niet meer te redden” MAC/KSN

08 april 2019

09u15 21 M ogelijk wordt de schoppende 17-jarige uit handen gegeven, zegt gerechtspsychiater Hans Hellebuyck. “Zo’n jongen is niet meer te redden.” Een jeugdrechter moet vandaag oordelen over de 17-jarige kopschopper Ayo A. uit Antwerpen. In een hallucinant filmpje , gemaakt en verspreid door zijn maat D. (17), is te zien hoe A. zaterdagochtend in het premetrostation Astrid een weerloze man bedreigt en twee keer keihard tegen het hoofd schopt. Beiden werden gisteren opgepakt en brachten de nacht door in de cel.

Het schopfilmpje is niet het eerste criminele beeld dat van A. circuleert op sociale media. Zo plaatste hij zelf een filmpje van een gauwdiefstal in een winkel, is er een filmpje waarbij hij boven op geparkeerde wagens springt en poseert hij op een foto met een handvuurwapen - echt of nep valt niet te onderscheiden. “Zijn strafblad telt al enkele pagina’s. Vandalisme, afpersing, slagen en verwondingen: hij heeft het allemaal op zijn palmares”, aldus een politiebron.

“Uit alles blijkt een totaal gebrek aan empathie en dat zal over tien jaar niet veranderd zijn. Over honderd jaar evenmin. Zo’n jongen is niet meer te redden en moet je eigenlijk zolang mogelijk opsluiten en uit de maatschappij halen”, zegt gerechtspsychiater Hans Hellebuyck in een eerste reactie op de zware feiten die zich in Antwerpen afspeelden. “Een gebrek aan empathie is aangeboren en de opvoeding op zich speelt daar geen rol in. Het enige verschil dat de opvoeding kan maken, is hoe zo iemand uiteindelijk omgaat met zijn gebrek: de ene zal erin slagen om van het criminele pad te blijven, de andere totaal niet.”

“Als een dader 17 jaar is, bestaat de mogelijkheid dat de jeugdrechter hem uit handen geeft en dat hij voor de correctionele rechtbank als volwassene moet worden berecht. Mogelijk hebben alcohol of drugs meegespeeld bij wat is gebeurd, dat is uiteraard wel een problematiek die je kan behandelen. Een gebrek aan empathie is een belangrijk kenmerk van een psychopaat, maar daar kun je pas uitspraken over doen wanneer je de zaak van naderbij bestudeert.”