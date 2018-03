Gerechtspsychiater moet voyeur uit Gent onderzoeken ep

14 maart 2018

11u40

Bron: belga 0 De 41-jarige jeugdtrainer uit Gent die verdacht wordt van het filmen van vrouwen in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent en het plaatsen van de filmpjes op een voyeuristisch forum, zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. "Ik kan alleen bevestigen dat het onderzoek volop bezig is en dat mijn cliënt goed meewerkt", zegt zijn advocaat Sofie Vermeir.

De politie had verschillende klachten gekregen over de voyeuristische beelden van vrouwen die gemaakt werden in de kleedruimtes van het sportcomplex van de hogeschool. De 41-jarige Mike D.B. uit Gent werd maandagmiddag opgepakt bij drie huiszoekingen. Hij werd verhoord door de politie en legde bekentenissen af.

De man verscheen gisterennamiddag voor de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden. Hij erkende dat hij de films maakte en dat hij de gebruiker was van de account op het voyeuristisch forum. Sofie Vermeir, de advocaat van de man, geeft geen commentaar op de inhoud van het dossier. "Het vooronderzoek is geheim. Ik ga morgen het dossier inzien en vrijdag is het raadkamer. Dan weet ik meer. In het belang van mijn cliënt en het onderzoek kan ik geen verklaringen afleggen", zegt Vermeir.

Psychische stoornis

De gerechtspsychiater zal de verdachte onderzoeken, maar de verdediging kan ook een eigen expert aantrekken als de man bereid is aan zijn problematiek te werken. Voyeurisme wordt beschouwd als een psychische seksuele stoornis en is strafbaar op basis van de wetswijziging van 2016. Daarvoor werden verdachten in enkele gevallen vrijgesproken omdat er geen sprake was van een effectieve aanranding van de eerbaarheid.

De gevechtssportclub waar de man jeugdtrainer was en verschillende leden ervan, hebben klacht ingediend tegen de verdachte. Het gaat om drie vrouwen die in de kleedkamers gefilmd werden. Het gerecht kon ook twee slachtoffers identificeren die de verdachte op zijn werk onder de rok zou gefilmd hebben. De man werkte als consultant bij baggeraar Jan De Nul, die de samenwerking onmiddellijk stopzette.

Op de filmpjes die de man op het voyeuristisch forum postte zouden in totaal 17 slachtoffers te zien zijn, maar de politie nam ook computermateriaal in beslag bij de huiszoekingen. De man wiste voor de huiszoeking van maandag de beelden van het forum en verwijderde ook zijn accounts op Facebook en Twitter. De speurders bekijken intussen de opnames en proberen het totaal aantal slachtoffers in beeld te brengen.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft geen commentaar op het onderzoek.