Gerechtsgebouw van Verviers beschoten TMA

08 november 2019

12u48

Bron: Belga 0 Het gerechtsgebouw van Verviers (provincie Luik) is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. Een kogel is daarbij via een venster in het kantoor van een van de rechters beland. Dat zegt het parket, dat daarmee informatie van de krant L'Avenir bevestigt.

"Medewerkers hebben donderdagmorgen ontdekt dat vlak bij de toegangsdeur een venster was beschadigd door een schot dat met een vuurwapen was afgevuurd", zegt de afdelingsprocureur, die benadrukt dat de zaak zeer ernstig wordt genomen. In het kantoor van een van de rechters werd een kogel aangetroffen. "Het is de eerste keer dat we met een dergelijke situatie geconfronteerd worden en dat het gerechtelijk instituut wordt aangevallen", klinkt het nog bij het parket.



Het is voorlopig niet duidelijk of er een verband is met een van de zaken die door de bewuste rechter werd behandeld.