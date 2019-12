Gerechtelijke vervolging voor illegale raveparty in Spontin ADN

02 december 2019

16u45

Bron: Belga 0 De burgemeester van Yvoir Patrick Evrard heeft vanmiddag laten weten dat er gerechtelijke vervolging komt voor de illegale raveparty dit weekend in Spontin. De party vond plaats van vrijdag tot zondag op de niet langer gebruikte site van de bronnen van Spontin in Yvoir.

De vervolging is gericht op de algemene organisatie van het evenement. "We gaan eerst met de politie kijken welke inbreuken er werden gepleegd, maar het zal vooral gaan over de ongeautoriseerde organisatie van een evenement op een openbare plaats", zei de burgemeester. "In de mate van het mogelijke komt er vervolging voor de identiteitsgegevens die we nu hebben."

De burgemeester van het Naamse dorp inventariseerde deze ochtend de plek. Op dat niveau worden geen gerechtelijke procedures ingeleid. "De organisatoren waren de site vanochtend aan het opruimen en verzamelden alle vuilniszakken. Ze zochten een bedrijf voor het ophalen van de container. De kant van de weg was zo goed als proper. Medewerkers van de gemeente zullen morgenochtend opnieuw controleren”, aldus nog de burgemeester.



Wat betreft de schade op de site, is het ingewikkelder omdat het gaat om een verlaten plek die al in slechte staat was en waar er al afval lag.

