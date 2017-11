Gerechtelijke actie tegen sociale dumping bij transportbedrijf in Zeebrugge KVE

In het kader van een actie tegen sociale dumping is het gerecht vandaag binnengevallen bij transportbedrijf North Sea Express (NSE) in Zeebrugge. Dat meldt John Reynaert van de socialistische transportvakbond BTB-ABVV en wordt bevestigd door de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent.

De arbeidsauditeur laat weten dat de actie er kwam in het kader van een onderzoek naar een Slovaakse onderneming. Het bewuste transportbedrijf East Transport Leasing (ETL) zou volgens de BTB nauwe banden hebben met NSE. Bij ETL zouden vooral Roemeense chauffeurs werken.

De resultaten van de actie zijn voorlopig nog niet bekend, maar het arbeidsauditoraat zal er deze avond nog over communiceren.