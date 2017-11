Gerechtelijk onderzoek naar grootverdieners bij Publifin-vehikel Nethys TT

19u26

Bron: Belga 0 BELGA De federale gerechtelijke politie van Luik voert al enkele maanden een onderzoek naar de verloning van de topmanagers bij Nethys, de operationele poot van de door schandalen geplaagde intercommunale Publifin.

Het gerecht wil weten of ze zich niet hebben verrijkt op de kap van Publifin. Er loopt ook een onderzoek naar mogelijke belangenvermenging en misbruik van vertrouwen, schrijft Le Vif/L'Express.

De gemiddelde verloning van een dertigtal topverdieners bij Nethys bedraagt 270.000 euro bruto per jaar, zonder bonussen en extralegale voordelen. Ver boven het loonplafond voor managers van overheidsbedrijven in Wallonië, dat op 245.000 euro ligt.

"Momenteel focust het gerechtelijk onderzoek zich op de vraag of die hoge lonen niet het resultaat zijn van misbruik van venootschapsgoederen door Nethys, ten nadele van Publifin", schrijft Le Vif. De managers van Nethys zouden zich dan verrijkt hebben op kap van de intercommunale. De onderzoekscommissie in het Waalse parlement toonde al aan dat de raad van bestuur van Publifin geen zicht had op de verloning bij Nethys, omdat ze de operationele tak niet rechtstreeks controleerden.