Gerechtelijk onderzoek naar bewoner van huis met nazisymbolen in Keerbergen TT

15 februari 2019

06u17

Bron: Belga, De Morgen 18 Het parket van Leuven voert een gerechtelijk onderzoek naar een man die zijn woning in Keerbergen versierd heeft met ondubbelzinnige nazisymbolen. Dat gebeurt na een klacht van Unia wegens overtreding van de negationismewet. Dat melden RTBF en De Morgen en wordt aan Belga bevestigd door Unia.

Georges Boeckstaens heeft zijn villa aan de Varensweg in een residentiële wijk in Keerbergen (Vlaams-Brabant) versierd met allerlei nazisymbolen. Boven de oprit prijkt op een met een ketting opgehangen bord "Het Adelaarsnest" met daarboven in koeien van letters "SS". In een boom hangt een nazivlag. Op en rond de woning werden ostentatief zelfgemaakte hakenkruisen aangebracht. Toen onze fotograaf gisteren langsging bij Boeckstaens, aarzelde hij niet de Hitlergroet te brengen.

Het is niet de eerste keer dat de 75-jarige man zijn nazisympathieën uitschreeuwt. In 2014 werd al eens een klacht ingediend. Die werd toen door het Leuvense parket geseponeerd "omdat geen strafbare feiten konden worden aangetoond". Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kreeg nu opnieuw melding van enkele verontruste burgers.

“Ja, ik ben Hitlerfan”

“Ja, ik noem mezelf een neonazi. Een Hitlerfan,” noemt Boeckstaens zichzelf in De Morgen. “Ik heb Mein Kampf vier keer uitgelezen en herken er mijn eigen verhaal in. Twee ooms, zowel langs vaders- als moederskant, waren vrijwilliger in het Duits leger als Oostfronter. Na de oorlog hebben ze het haar van mijn moeder afgeschoren als straf. Ik moest altijd op de laatste bank zitten op school. Ook mijn vormsel moest ik in de kerk meemaken van op de laatste rij. Ik werd afgeranseld omdat mijn ouders ‘zwarten’ waren.”

"Er zijn aanwijzingen genoeg om een nieuwe klacht in te dienen", zegt Bram Seberechts van Unia. "Dat deden we op basis van enkele nieuwe elementen. Zo heeft de bewoner in zijn bomen pamfletten met antisemitische boodschappen opgehangen die duidelijk zichtbaar zijn vanop de openbare weg. Als de man gedagvaard wordt, stelt Unia zich burgerlijke partij."

De klacht tegen Boeckstaens is gebaseerd op overtredingen van de negationismewet van 23 maart 1995, in dit geval het goedkeuren van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarop staan straffen tot een jaar cel.

Het parket van Leuven was donderdagavond onbereikbaar voor commentaar.