Gerechtelijk onderzoek geopend naar vernieling van bewijsstuk in moorddossier Christian Van Eyken Dvd met opnames vernield ADN

08 november 2018

12u08

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de vernieling van bewijsmateriaal in het moorddossier waarin Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken (UF) en zijn echtgenote vanaf maandag terechtstaan. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B. staan terecht voor de moord op B.'s ex Marc Dellea, in 2014. Het proces werd al herhaaldelijk uitgesteld en nu dreigt mogelijk een nieuwe vertraging. Recent werd immers de dvd met opnames van bewakingscamera's vernield op de griffie van de Brusselse correctionele rechtbank.

"Er is inderdaad een gerechtelijk onderzoek geopend voor informaticasabotage en vernietiging van materiële goederen van openbaar nut", zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. "Voorlopig is er niemand in verdenking gesteld. De betrokken partijen hebben intussen wel een kopie van de dvd ter beschikking gekregen. Of dat problemen geeft voor het proces dat volgende week start, zal maandag op de zitting moeten blijken."