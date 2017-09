Gerecht wil baas van 'sugar daddy'-site op de rooster leggen SPS

11u58

Bron: Belga 0 photo_news Sigurd Vedal Sigurd Vedal, de CEO van het Noorse Rich Meet Beautiful, is door het Brusselse parket opgeroepen voor een verhoor. Die oproeping kadert in het opsporingsonderzoek dat het Brusselse parket geopend heeft naar aanleiding van de reclamecampagne "Rich meet beautiful". Dat het bedrijf intussen zijn sugardatingcampagne heeft ingetrokken, heeft geen gevolgen voor het onderzoek. "We zullen dat vaststellen, maar dat betekent niet dat het onderzoek niet verder gevoerd wordt", aldus het parket.

Over de campagne van het Noorse Rich Meet Beautiful was de voorbije dagen heel wat te doen. Leuven legde een verbod op, net als verschillende Brusselse gemeenten. Brussels staatssecretaris Bianca Debaets kondigde dinsdag al aan dat ze een klacht tegen de datingsite indient, en ook Brussels minister-president Rudi Vervoort liet weten dat hij de campagne bant van heel het grondgebied van het Brussels gewest.



Woensdag meldde het Brusselse parket ook dat er een opsporingsonderzoek had geopend lastens "X" voor feiten van "aanzetten tot ontucht door een meerderjarige op een openbare plaats". In het kader van dat onderzoek heeft CEO Sigurd Vedal een oproeping gekregen voor een verhoor. Dat verhoor zal in de loop van de maand oktober plaatsvinden, aldus het parket.



Met zijn campagne wil Rich Meet Beautiful studentes koppelen aan bijvoorbeeld oudere, welgestelde zakenmannen. De campagne richt zich op studenten tussen 18 en 26 jaar. Er werd al een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken, die de klacht volgende week dinsdag zal behandelen.



"De vrouwen zijn de jagers op onze site, zij bepalen de regels", vertelde Vedal in een exclusief interview aan onze krant.

