Gerecht voert huiszoeking uit bij Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden KSN

07 september 2018

19u33

Bron: eigen berichtgeving 124 In het onderzoek naar 'Schild & Vrienden' heeft het gerecht vandaag huiszoekingen uitgevoerd bij onder meer Dries Van Langenhove, de leider van de groep. Dat bevestigt het parket aan onze redactie.

Het parket meldt dat er vandaag meerdere huiszoekingen hebben plaatsgevonden in het onderzoek naar Schild & Vrienden. Daarbij is onder meer computermateriaal in beslag genomen. Dries Van Langenhove bevestigt aan onze redactie dat zijn computer en camera in beslag zijn genomen tijdens een huiszoeking bij zijn ouders. Hijzelf was op het moment van de huiszoeking niet thuis.

Het onderzoek van het Gentse parket volgt na de onthullende reportage van ‘Pano’ op Eén. “Het onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen”, zei woordvoerster An Schoonjans daar gisteren nog over. Mogelijk zal het parket proberen om Dries Van Langenhove te vervolgen voor negationisme en het overtreden van de wet op privémilities. Daarop staan telkens straffen tot één jaar cel - net als op het aanzetten tot discriminatie.