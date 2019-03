Gerecht vervolgt miljoenenfraude met zonnepanelen lva

02 maart 2019

04u40

Bron: Belga 0 Het Brussels parket vervolgt een miljoenenfraude met groenestroomcertificaten. Dat schrijft De Tijd vandaag. De zaak gaat over zonnepanelen die ex-marktleider Enfinity plaatste op de daken van grote bedrijven.

Efinity, het bedrijf dat veruit de meeste zonnepanelen op Vlaamse daken plaatste, moet volgende week donderdag voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen. Ook Enfinity-oprichter Patrick Decuyper, bekend als de ex-CEO van de eersteklassers Zulte-Waregem en Royal Antwerp FC, wordt in de zaak vervolgd, samen met een tiental andere verdachte personen en bedrijven.

Volgens het openbaar ministerie waren ze allemaal betrokken bij een grootschalige fraude met Vlaamse groenestroomcertificaten. Die certificaten waren toegekend voor een massa zonnepanelen die Enfinity plaatste op de daken van drie grote bedrijven: Cras, Domo (nu Balta) en Associated Weavers.

Volgens het gerecht is er in de aanvragen voor de groenestroomcertificaten geknoeid met de datum waarop de zonnepanelen in gebruik zijn genomen. Er stonden miljoenen euro's op het spel om te doen alsof die al in 2010 klaar waren. Want het jaar nadien daalde het bedrag dat de netbeheerders per certificaat moesten betalen van 350 naar 330 euro.

Er is meer dan 13 miljoen euro gemoeid met de fraudezaak, blijkt uit de jaarrekeningen van de twee vennootschappen die waren opgericht voor de grote zonnepanelenprojecten.

De bedrijven op wier daken de panelen zijn geplaatst, worden niet mee vervolgd.