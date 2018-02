Gerecht valt moskee binnen na mogelijke aanranding van minderjarig meisje PLA/VTT

12 februari 2018

12u09

Bron: eigen berichtgeving 0 Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een mogelijk geval van seksueel misbruik in de moslimgemeenschap in Antwerpen. De voorzitter van de moskee El Fath in de Ranststraat zou beticht worden van seksueel misbruik van een minderjarige.

Vorige vrijdag zouden speurders binnengevallen zijn in de moskee. De man om wie het zou gaan, is nog niet verhoord - hij verblijft momenteel nog in Marokko. Hij zou onder meer kinderen uit de buurt onderrichten in de Koran.

Het parket wil geen commentaar geven, maar in gerechtelijke kringen wordt het onderzoek wel bevestigd. Het zou echter nog maar net opgestart zijn en de betrokken partijen moeten nog ondervraagd worden. Het bestuur van de moskee wilde gisteravond niet reageren.