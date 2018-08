Gerecht seponeerde nooit zo weinig zaken van stalking jv

24 augustus 2018

08u53

Bron: belga 1 Het gerecht neemt zaken van stalking en andere vormen van belaging meer dan ooit serieus. Het afgelopen jaar hebben de parketten minder dan de helft van de nieuwe zaken van belaging die ze binnenkregen, geseponeerd. In 2013 gebeurde dat nog in meer dan driekwart van de gevallen. Dat bericht De Tijd op basis van een vraag van Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld), die de cijfers opvroeg bij de minister van Justitie.

Vorig jaar telde het gerecht 18.671 nieuwe dossiers van belaging. Dat zijn er bijna evenveel als in 2016 (18.788). Maar de belangrijkste vaststelling is dat de parketten nog nooit zo weinig zaken hebben geseponeerd. In 2013 werd nog meer dan 76 procent van de dossiers geseponeerd. Tussen 2013 en 2016 werd 69 procent geseponeerd. Het afgelopen jaar is minder dan de helft van de zaken geseponeerd (49 procent of 9.149 zaken). En dat is het geval in alle provincies. In 2017 haalde het parket 784 keer (4 procent) er een onderzoeksrechter bij om een heus gerechtelijk onderzoek te voeren.

Er stromen wel minder nieuwe zaken van belaging naar het gerecht. Terwijl in 2013 nog sprake was van 21.788 nieuwe dossiers, waren dat er vorig jaar ruim 3.100 minder. Van Cauter: "Dat kan erop wijzen dat het pestgedrag inderdaad aan een terugval bezig is en dat de aanpak werkt. In ieder geval moeten we blijven inzetten op preventie en indien nodig een strenge aanpak."

Zij wijst er op dat het gerechtelijk optreden tegen pesterijen is vergemakkelijkt in 2016, "door de wet te wijzigen zodat slachtoffers niet langer zelf een klacht moesten indienen. Sindsdien kan het openbaar ministerie al optreden nadat bijvoorbeeld de omgeving alarm heeft geslagen".