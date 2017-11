Gerecht onderzoekt werkomstandigheden Deliveroo mvdb

21u09

Bron: VRT - Het Nieuwsblad 0 REUTERS Het gerecht gaat de werkomstandigheden bij maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo grondig onderzoeken. De inspectiediensten en de arbeidsauditeur zullen nagaan of de werkomstandigheden en sociale bescherming met de regels stroken, meldt Het Nieuwsblad.

Net vanavond zond de VRT een undercoverreportage uit waarin journalist Job Van Nieuwenhove anderhalve maand als zelfstandig fietskoerier bij Deliveroo in Brussel aan de slag gaat.

Deliveroo verplichtte de bezorgers recent om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ook Van Nieuwenhove zag hoe hij plots niet langer in dienst was bij Deliveroo, maar als zelfstandige door de multinational werd ingehuurd. De bijhorende risico's zijn dan voor de koerier.

"Het lijkt wel of Deliveroo gebruik maakt van de kwetsbaarheid en goedgelovigheid van jongeren", verklaart Van Nieuwenhove over zijn ervaringen. "De job spreekt heel wat jongeren aan, maar zij denken vooral aan makkelijk geld verdienen. Ze beseffen niet hoe onbeschermd ze zijn, laat staan hoeveel ze uiteindelijk gaan verdienen".

Mathieu de Lophem, de directeur van de Belgische afdeling van Deliveroo, verklaart mee te willen werken aan het gerechtelijk onderzoek. Volgens hem beschikken de koeriers wel over een aansprakelijkheidsverzekering, maar moet deze nog uitgebreid worden. Door de VRT gevraagd of een koerier die tijdens het werk een arm breekt gedekt is, antwoordt hij dat het bedrijf "een nieuw pakket aan het uitwerken is, wat in de komende weken zal worden gelanceerd."