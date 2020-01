Gerecht onderzoekt bizar overlijden bij sekte rond meidengroep die in Belgisch bos leefde HR

09 januari 2020

13u58 1 Binnenland Bijna acht jaar na een bizar overlijden bij een sekte die leefde in de bossen van Hastière (Namen) is het gerecht alsnog een moordonderzoek gestart. De Belgische Sophie Gerard (39) stierf in 2011 in een afgelegen boshut. De vrouw leed aan kanker, maar haar goeroe verbood haar alle hulp. Ze stierf een trieste dood in erbarmelijke omstandigheden. Nu onderzoekt het gerecht wat er exact gebeurd is en wie verantwoordelijk is voor haar dood.

Het onderzoek van het parket van Namen richt zich op de sekte rond de Franse meidengroep ‘Les Brigandes’ en hun goeroe J.L. “Er loopt een moordonderzoek”, bevestigt het parket van Namen aan HLN.

Slachtoffer Sophie Gerard, moeder van twee kinderen, gooide in 2008 haar leven om. Haar huwelijk was afgelopen, en de vrouw zat in een moeilijke periode. Maar ze vond steun bij ‘La Nation Libre’, een natuurgemeenschap die leefde in het bos van Hastière, in de buurt van Namen.

Les Brigandes

Die sekte rond goeroe J.L. is vooral in Frankrijk bekend, omdat ook de leden van de Franse rechts-nationalistische meidengroep ‘Les Brigandes’ er deel van uitmaken. In hun teksten richten ze zich vrij expliciet tegen onder meer de islam, homoseksuelen en Joden. Ook maakten ze het liedje ‘Monsieur Le Pen’, waarin Jean-Marie Le Pen, voormalig leider van de extreemrechtse partij Front National, een gastrol heeft.

Sophie Gerard, die samen met haar kinderen bij de sekte verbleef, had gedurende enkele jaren weinig contact met familie. Tot bleek dat ze in 2011 baarmoederhalskanker had. Maar omdat de ziekte volgens haar goeroe een eerbetoon was aan eerder gemaakte fouten of wangedrag, mocht ze zich niet laten behandelen. Chemotherapie of bestralingen waren van de leider niet toegelaten.

Marteling

Voor haar dood trouwde Sophie nog snel met een ander sektelid. Uiteindelijk stierf ze in oktober, in een afgelegen hutje in het bos, zonder de minste verzorging. Mogelijk door ondervoeding of verstikking, maar het zou net zo goed marteling kunnen zijn.

Na haar dood werd de familie wel uitgenodigd voor een plechtigheid. Het waren de zussen van het slachtoffer die nadien alarm sloegen. Ze ontdekten enkele bizarre zaken. Bijvoorbeeld dat Sophie al vijf dagen eerder dood was dan op het rouwbericht stond. Dat kwam volgens de goeroe, omdat haar lichaam na haar dood drie dagen onaangeraakt moest blijven.

Het Franse weekblad L’Obs bracht de zaak in maart 2018 aan het licht. Er waren toen wel vermoedens dat er iets niet pluis was, maar geen bewijzen. Er kwam ook geen gerechtelijk onderzoek. Nu dus wel.

Montpellier

Met het onderzoek dat nu loopt, hoopt het gerecht alsnog te achterhalen hoe Sophie exact aan haar einde kwam. De sekte is overigens ook vandaag nog actief, maar uit Namen zijn ze al lang vertrokken. Volgens Le Parisien verblijven ze momenteel in La Salvetat-Sur-Agout, op enkele tientallen kilometers van Montpellier.