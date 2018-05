Gerecht onderzoekt antisemitische en homofobe handboeken van islamschool KVE

29 mei 2018

08u25

Bron: Belga 0 Het gerecht gaat zich buigen over het dossier rond antisemitische en homofobe handboeken van het Islamitisch en Cultureel Centrum van België. Daarmee is de Nationale Veiligheidsraad gisteren akkoord gegaan, zo meldt La Libre Belgique vandaag. Een parket zal worden aangeduid, dat zal beslissen of er een procedure kan worden gestart tegen de Arabische afdeling van het Europees Islamitisch Instituut.

De school, die afhangt van het Islamitisch en Cultureel Centrum van België, zou handboeken hebben gebruikt die homofoob en antisemitisch zijn, en waarin wordt gepleit voor de jihad. Volgens het OCAD, het orgaan voor de terreurdreiging, werden de boeken jarenlang gebruikt en tot in het schooljaar 2016-2017.

Tijdens zijn discussies over de bewuste handboeken heeft de Nationale Veiligheidsraad geconcludeerd dat de bestuurlijke macht - van de gemeenten tot en met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon - niet over dezelfde onderzoeksmogelijkheden beschikt als het gerecht. Het is volgens de raad dan ook niet wenselijk om Jambon of de stad Brussel te laten beslissen om de school te sluiten, zonder een onderzoek te voeren, aldus La Libre.