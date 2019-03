Gerecht mag 346 vrachtwagens van transportreus Jost Group in beslag nemen TVC

26 maart 2019

13u42

Bron: Belga 0 De kamer van inbeschuldigingstelling van Luik heeft gisteren het licht op groen gezet voor de inbeslagname van 346 vrachtwagens van transporteur Jost Groep. Dat schrijven SudInfo en Het Nieuwsblad.

Het federaal parket verdenkt de op een na grootste transporteur van het land van sociale fraude ten belope van 55 miljoen euro. Het bedrijf zou honderden Oost-Europese chauffeurs hebben ingeschakeld aan de voorwaarden die in hun land gelden, terwijl ze voornamelijk in België rondreden.

In mei 2017 vielen speurders binnen op verschillende sites van het bedrijf in België, maar ook in Luxemburg, Roemenië en Slovakije. Enkele maanden geleden wilde het parket 346 trucks aan de ketting leggen en eventueel verkopen om het nadeel voor de staat terug te winnen. Een Luikse rechter hield dat eerst nog tegen, maar gisteren kreeg het federaal parket dan toch gelijk. Er zou wel nog een minnelijke schikking mogelijk zijn.