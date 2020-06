Gerecht laat maandag graafwerken uitvoeren aan woning Michel Fourniret in zoektocht naar stoffelijke resten Estelle Mouzin HLA

17 juni 2020

20u16

Bron: Belga 0 Vanaf maandag worden aan een vroegere woning van de seriemoordenaar Michel Fourniret graafwerken uitgevoerd. Er zal gezocht worden naar de stoffelijk resten van Estelle Mouzin, die in 2003 verdween. Dat melden verschillende gerechtelijke bronnen. Fourniret had eerder dit jaar al bekend dat hij Mouzin heeft vermoord.

De graafwerken waren al langer gepland, maar moesten wegens de coronamaatregelen worden uitgesteld. Ze zullen plaatsvinden aan de vroegere woonplaats van Michel Fourniret in Ville-sur-Lumes in het Franse departement Ardennes, op enkele kilometers van de Belgische grens.

Mouzin was in januari 2003 op negenjarige leeftijd in het Franse Guermantes verdwenen toen ze terugkeerde van school. Fourniret was regelmatig in beeld gekomen als verdachte. Maar die verdenkingen konden pas in november vorig jaar hard worden gemaakt, nadat zijn ex-vrouw Monique Olivier tijdens een drie uur durende ondervraging had toegegeven dat zij hem een vals alibi had verschaft. In maart dit jaar legde Fourniret bekentenissen af.

De intussen 78-jarige Fourniret, bijgenaamd het ‘monster van de Ardennen’, werd eerder al veroordeeld voor de moord op acht jonge vrouwen of adolescentes tussen 1987 en 2001, onder wie ook de Belgische Elisabeth Brichet (12).