Gerecht jaagt volop op geld van criminelen: "Misdaad mag niet lonen" IB

04u45

Bron: Belga 1 thinkstock Dankzij de inspanningen van het gerecht om het vermogen van criminelen af te pakken, staat momenteel meer dan een half miljard euro aan gelden en beleggingen onder beslag. De dienst die alle inbeslagnames en verbeurdverklaringen van justitie regelt, het COIV, draait op volle toeren. De dienst heeft vorig jaar een recordaantal dossiers afgesloten (12.138 dossiers in 2016 tegenover 8.119 in 2015).

Maar er stromen ook nog een pak nieuwe inbeslagnamedossiers binnen. Dit jaar al 8.776, vorig jaar 9.213. Dat zijn er een pak meer dan tien jaar geleden (5.263 in 2007). Dat bericht De Tijd vandaag.

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bewijzen de cijfers dat het justitie menens is dat "misdaad niet mag lonen." Dankzij de inspanningen van het gerecht om het vermogen van criminelen af te pakken, staat momenteel meer dan een half miljard euro aan gelden en beleggingen onder beslag.

Witwasdossier

Al is 173 miljoen euro daarvan in beslag genomen in één groot, internationaal witwasdossier. Daarbovenop komt nog een grote hoeveelheid in beslag genomen voertuigen, sierraden, kunstwerken, enzovoort. Ook het luxejacht van Optima-baas Jeroen Piqueur valt daaronder.