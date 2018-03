Gerecht haalt sugardatingsite uit de lucht SR

02 maart 2018

16u02

Bron: HLN 1 De sugardatingwebsite Rich Meet Beautiful, die jonge vrouwen ronselt om in ruil voor geld met rijke mannen te daten, moet van justitie offline. Het bedrijf moet komende maand voor de rechter verschijnen.

Eind september dropte de Noorse dating-CEO Sigurd Vedal een aanhangwagen met een groot reclamebord in onze hoofdstad. Op dat bord: een vrouw in rode bh, die het bandje verleidelijk van haar schouder schuift. Daarnaast de - weinig subtiele - slogan. "Hey studenten! 0 euro? Date een sugardaddy!

Het bord was het startschot van de campagne van Rich Meet Beautiful, een website die rijke mannen koppelen aan knappe studentes. Zij - de sugar baby's - krijgen geld, juwelen en luxueuze reisjes. Hij - de sugar daddy - een knappe, jonge vrouw voor (buitenechtelijke) avontuurtjes. "Moet kunnen toch?", zei Vedal. "Onze leden maken daar zelf afspraken over. We zijn geen escorteservice. Vrouwen vallen nu eenmaal op rijke mannen. Zou Assepoester ook verliefd geweest zijn op de prins als hij geen kasteel had?"

Wel dus, vonden Brussel en andere studentensteden. "Het om de uitbuiting van kwetsbare meisjes", aldus Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V). "De website zette jonge en financieel kwetsbare meisjes ertoe aan om prostitutie te zien als een goede manier om hun studies te betalen. Dat is pervers en ontoelaatbaar. De vele mails en boze opmerkingen van ouders sterkten ons in de overtuiging dat de website beter zou verdwijnen."

Verbod en rechtzaak

Er kwam een verbod op de reclamecampagne en Debaets diende een klacht in bij de reclamewaakhond JEP en het parket. Dat startte eerst een opsporingsonderzoek tegen onbekenden om te kijken of de billboards de wet had overtreden en had aangezet tot ontucht.

Vedal moest naar Brussel komen voor verhoor. Hij speelde de vermoorde onschuld. "België is het eerste land dat ons niet toejuicht", zij hij in deze krant. Dat was niet helemaal waar: ook in Frankrijk probeerde Parijs de campagne te verbannen wegens het aanzetten tot studentenprostitutie.

Omdat er genoeg elementen waren voor een rechtszaak, vorderde het parket een onderzoeksrechter. "Het onderzoek is recent afgerond en doorverwezen naar de correctionele rechtbank", aldus parketwoordvoerder Denis Goeman. Vandaag geeft het parket meer informatie over de aanklacht tegen Rich Meet Beautiful en CEO Sigurd Vedal.

Intussen heeft justitie internetproviders gevraagd om de sugardatingsite in België te blokkeren. Telenet kreeg dat verzoek in februari en haalde richmeetbeautiful.com uit de lucht. Sinds gisteren is de site ook geblokkeerd op het mobiele netwerk van Telenet. Via Proximus was de webpagina gisteren nog toegankelijk. "Maar zodra wij een blokkeringsverzoek krijgen, halen wij de pagina uiteraard op korte termijn offline", zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke.

De sugardatingbaas - die drie gsm-nummers en een persdienst heeft - was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.