Gerecht gaat tolken en collega-experten voortaan sneller uitbetalen HR

19 april 2019

08u32

Bron: Belga 0 Binnenland Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsexperten zullen vanaf nu sneller betaald worden voor hun diensten. Er komen dertien gerechtskostenbureaus die zullen dienen als centraal aanspreekpunt voor de uitbetaling, waardoor de gemiddelde betalingstermijn daalt van 154 naar minder dan 60 dagen. Het wetsontwerp werd halverwege maart goedgekeurd in het parlement en verschijnt vrijdag in het Staatsblad, meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De uitbetaling van gerechtsexperten verloopt niet altijd van een leien dakje. Gerechtstolken klagen bijvoorbeeld al jaren over achterstallige betalingen. Daar moeten de dertien gerechtskostenbureaus - één voor elk arrondissement - komaf mee maken.

Vertalers en collega-deskundigen moeten zich niet langer wenden tot een parketsecretariaat of de lokale griffie voor de betaling van hun facturen, maar naar het gerechtelijke arrondissement waar ze wonen. Daar zullen medewerkers die zijn opgeleid in overheidsboekhouding de betalingen afhandelen, zegt minister Geens.

Betalingstermijn

Bovendien zullen de experten ook sneller uitbetaald worden. De gemiddelde betalingstermijn gaat van 154 dagen vorig jaar naar minder dan 60 dagen, maakt Geens zich sterk. Deskundigen moeten voortaan ook maar één kostenstaat per maand voorleggen met daarin alle prestaties. Het onderscheid tussen 'dringende' en 'niet-dringende' kosten verdwijnt, omdat die laatste categorie vaak vertraagd werd uitbetaald en voor misverstanden zorgde.

Tot slot moeten de gerechtskostenbureaus er ook voor zorgen dat de uitgaven in strafzaken beter beheerst worden. Zo zal de FOD Financiën gerechtskosten beter kunnen terugvorderen bij de veroordeelde, omdat er digitaal gewerkt wordt en er een betere informatie-uitwisseling is.