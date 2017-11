Gerecht en fiscus krijgen toegang tot volledig geldverkeer

kv

04u37

Bron: Belga

2

Photo News Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

De fiscus en het gerecht zullen toegang krijgen tot een grote databank die zowat het volledige geldverkeer in ons land zal bijhouden. Die databank zal voor iedereen in ons land bijhouden welke rekeningen hij heeft, welke leningen hij kreeg, waar hij een kluis huurt, waar in het buitenland hij rekeningen aanhoudt, en of hij cash kreeg uit of overmaakte naar het buitenland via kantoren als Western Union. Dat bericht De Tijd vandaag.