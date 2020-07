Gerecht blokkeert Waalse trajectcontroles: “Parketten hebben niet de capaciteit om alle overtreders te vervolgen” HAA

02 juli 2020

06u22

Bron: Belga 70 Het college van procureurs-generaal wil dat de start van een aantal trajectcontroles van de federale politie op Waalse wegen wordt uitgesteld. Dat melden de kranten van Sudpresse. Ze vrezen dat de lokale parketten niet de capaciteit hebben om de overtredingen te verwerken.



Zeven installaties voor trajectcontroles zijn gecertificeerd en dus klaar om hardrijders te bestraffen. De lokale politie en het gerecht moeten wel nog een protocolakkoord goedkeuren over het gebruik.

Vincent Macq, procureur des Konings in Namen, zegt dat document echter niet te kunnen ondertekenen. Hij klaagt dat het Gewest geen samenhangend beleid voert rond de plaatsing en dat geen rekening werd gehouden met de verwerkingscapaciteit van de parketten. In Namen zouden er te veel snelheidsovertredingen zijn voor de middelen die het parket maar heeft. "We hebben niet de mogelijkheden van Luik", klinkt het.

"Ik verkies dan dat men een beetje minder flitst, maar dat we alle overtreders kunnen vervolgen. Anders wordt een verkeerd signaal uitgestuurd. De radars moeten op een slimme manier functioneren", zegt Macq. De procureurs in Wallonië willen de indienstneming laten uitstellen tot september-oktober.