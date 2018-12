Gerecht begraaft corruptiezaak Fortis-rechter Francine De Tandt: "Na al die jaren heeft de olifant een muis gebaard" lva

22 december 2018

04u43

Bron: Belga 0 Het corruptieonderzoek tegen rechter Francine De Tandt loopt na meer dan negen jaar met een sisser af, schrijft De Tijd zaterdag. De Tandt raakte als voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank vooral bekend als de rechter die eind 2008 de zaak over de ontmanteling van Fortis behandelde. Kort daarna, in augustus 2009, kwam ze in opspraak omdat de Brusselse recherche naar de minister van Justitie was gestapt met zware aantijgingen van omkoping tegen haar. De Tandt zou bepaalde advocaten hebben bevoordeeld, luidde het.

Nu is het parket-generaal van Brussel eindelijk klaar met zijn eindvordering. Zowel voor De Tandt als voor de advocaat die haar zou hebben omgekocht, Robert P., vordert het parket-generaal de buitenvervolgingstelling voor de belangrijkste aantijgingen van corruptie, aldus De Tijd.

De Tandt wordt alleen nog vervolgd voor lichtere feiten, zoals een verblijf in de villa van een zakenman bij wie ze schulden had en die ook als expert op haar handelsrechtbank werkte. "Na al die jaren heeft de olifant een muis gebaard", zegt De Tandts advocaat André De Becker in de krant.

Volgens De Tijd gaat het om hier om een opmerkelijke ommekeer, want in mei 2014 kondigde het Brusselse parket-generaal aan dat het De Tandt en advocaat Robert P. voor corruptie zou vervolgen.

De zaak komt op 10 januari voor de KI.