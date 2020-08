Exclusief voor abonnees

Geraakt door corona. “Elkaar 16 jaar lang elke dag gezien. Maar hij stierf alleen”

Deel 5: Tania's vader woonde in een serviceflat. Hij werd ziek en overleed

Sabine Vermeiren

06 augustus 2020

05u30

0

Alsof er een orkaan was gepasseerd die alleen puin had achtergelaten. Corona sloeg meedogenloos hard toe in serviceflats De Fontein in Borgerhout. Het ene moment waren ze nog vijf buren, vijf cafetariamakkers. Het volgende waren ze alle vijf dood. Louis Denaph (80) was één van hen. Dochter Tania (50): "Een maand na vaders dood gingen we zijn flat leeghalen. Zelfs oude kerst- en verjaardagskaarten had hij bijgehouden. Zoveel hield hij van ons."