Geraakt door corona, deel 4. Zeger (54) werd doodziek: “Misschien had ik die klop op mijn muil wel nodig”

Sabine Vermeiren

05 augustus 2020

05u30

Het woord 'corona' klonk nog relatief nieuw, toen een modefotograaf uit Gent er in maart een gezicht aan af. Zeger Garré werd ziek - doodziek - en bleef wekenlang knock-out. Maar Zeger kwam ook terug. Hij mist nog spierkracht en is snel moe, maar dat is oké, want samen met het virus kwamen ook goéie dingen. Nieuwe inzichten, bijvoorbeeld. "Ik ben een betere versie van mezelf geworden."