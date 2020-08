Exclusief voor abonnees

Geraakt door corona, deel 2: “Eén vraag komt altijd terug: ‘Waarom uitgerekend míjn geliefde?’”

Kaatje begeleidt nabestaanden

Sabine Vermeiren

03 augustus 2020

05u00

0

In volle eerste golf maakte psychologe Kaatje mee het verschil door op intensieve zorg met de tablet contact te leggen tussen patiënten en hun familie thuis. Het werk is nooit gestopt. In het ziekenhuis waar ze werkt, kwamen vijftig mensen om door corona. Voor hun nabestaanden organiseert ze nu herdenkingen. "Het helpt nabestaanden om ervaringen te delen met lotgenoten. Een familielid verliezen aan corona: dat is verschrikkelijk onwezenlijk om mee te maken."