Geraakt cold case na 37 jaar in stroomversnelling? Speurders graven in Brussel naar lichaam in 1982 verdwenen geldkoerier TT

26 augustus 2019

12u28

Bron: VTM Nieuws 0 In Brussel worden deze week graafwerken uitgevoerd in de buurt van de Van Praet-brug. Speurders gaan er op zoek naar het lichaam van Francis Zwarts, een jonge veiligheidsagent die in 1982 spoorloos verdween na een roofoverval op de luchthaven van Zaventem. Dat is bevestigd aan VTM Nieuws. Ex-rijkswachter Madani Bouhouche, wiens naam vaak opduikt in verband met het dossier van de Bende van Nijvel, werd in 1995 voor de moord veroordeeld, maar Zwarts lichaam werd nooit teruggevonden.

Zwarts, veiligheidsagent bij Sabena en op dat moment een jonge vader, moet op 25 oktober 1982 een belangrijke vracht ophalen op de luchthaven van Zaventem. Vanuit verschillende vliegtuigen, komende van Moskou en Zürich, moet hij diplomatieke papieren, goud, diamanten en luxehorloges overbrengen naar de kluizen van BruCargo, ook op de luchthaven.

Maar onderweg, onder een van de tunnels van de start- en landingsbanen, wordt Zwarts tegengehouden door overvallers verkleed als rijkswachters. Wat er exact gebeurt, blijft tot op de dag van vandaag een raadsel, maar Zwarts’ bestelwagen wordt de volgende dag leeg teruggevonden in Diegem, van de geldkoerier zelf en de daders ontbreekt elk spoor. Uit het onderzoek concluderen de speurders uiteindelijk dat Zwarts door de overvallers gedood is en dat zijn lichaam ergens gedumpt of begraven is.

20 jaar cel

Pas jaren na de zaak komt er een verdachte in beeld: Madani Bouhouche, zelf ex-rijkswachter en een van de meest beruchte criminelen van de jaren 80 in ons land. Het assisenhof van Brabant veroordeelt Bouhouche in 1995 tot twintig jaar cel. Zijn kompaan Robert Beijer, ook ex-rijkswachter, wordt vrijgesproken van de moord.

Nog veel later, in 2007 en 2010, beweert Beijer verschillende keren dat hij inderdaad samen met Bouhouche achter de overval zit en dat hij weet waar het lichaam van Zwarts begraven is. Volgens Beijer is Bouhouche, die in 2005 is gestorven, wel de moordenaar. Beijer wil een deal sluiten met het Belgisch gerecht en in ruil voor een nieuwe identiteit de plaats laten zien waar Zwarts begraven ligt, maar de Belgische overheid weigert te onderhandelen met een crimineel als Beijer.

Nu zou Beijer, die in Thailand woont, de plaats toch hebben aangeduid en starten er graafwerken. De speurders willen drie dagen lang graven in de buurt van de Van Praet-brug.

De namen Bouhouche en Beijer worden vaak in verband gebracht met de Bende van Nijvel, maar er is nooit enig sluitend bewijs gevonden dat beide criminelen effectief iets met de bende te maken hadden.