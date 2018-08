Geplande staking Ryanair op 10 augustus gaat door AV

06 augustus 2018

14u06

Bron: BELGA 0 Het verzoeningsoverleg bij Ryanair heeft niets opgeleverd. De geplande staking van 10 augustus gaat dan ook gewoon door. Dat melden de vakbonden.

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair annuleert op 10 augustus 104 vluchten van en naar België. Tijdens het overleg kwamen er volgens BBTK (Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden)-secretaris Anita van Hoof geen toezeggingen van de Ryanair-directie over bijvoorbeeld het respecteren van het Belgisch arbeidsrecht of het erkennen van een syndicale delegatie binnen het bedrijf. "Ik heb de indruk dat ze alles op de lange baan willen schuiven", aldus de BBTK-secretaris.

De verzoening was georganiseerd door de voorzitter van het paritair comité. Op 10 september vindt er wel nog sociaal overleg plaats tussen de bonden en de Ryanair-directie. Dat overleg was al eerder gepland.

Vakbonden in heel Europa liggen op ramkoers met de Ierse lagekostenmaatschappij, in een strijd om meer syndicale inspraak bij het luchtvaartbedrijf. De bonden vragen dat de dreigementen en de geplande delokalisatie ingetrokken worden. Ze willen ook een toepassing van de nationale wetgeving in de landen waar Ryanair actief is. Ze herhalen daarnaast hun vraag aan de nationale en Europese overheden om de praktijken van Ryanair te veroordelen.