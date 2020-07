Geplande 'sherpa'-vergadering op laatste nippertje afgesprongen AW

18 juli 2020

14u54

Bron: Belga 0 De vergadering tussen de 'sherpa's' van MR, Open Vld, CD&V, N-VA, sp.a en cdH, die gisterenavond zou plaatsvinden, is niet doorgegaan. Dat vernam Belga uit goede bron. De afspraak sprong op het laatste moment af. Een en ander zou te maken kunnen hebben met de voorzichtige opening van de PS richting N-VA van afgelopen week.

De sherpa's van de zes partijen die deel uit zouden maken van een eventuele federale 'Arizonacoalitie' zouden elkaar vrijdagavond opnieuw ontmoeten, nadat een vergadering donderdag op niets was uitgedraaid. Partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V) proberen nu al weken een vergadering te organiseren met hun collega's Bart De Wever (N-VA), Conner Rousseau (sp.a) en Maxime Prévot, voorlopig zonder veel succes. CdH en vooral sp.a wachten nog op stevigere garanties voor ze de sprong wagen.



Afgelopen week kwam er een nieuw element in het spel, toen PS-voorzitter Paul Magnette verklaarde alsnog met N-VA te willen onderhandelen. Intussen zouden er al discrete contacten geweest zijn tussen PS, N-VA en sp.a, al wordt dat nergens officieel bevestigd.

Nieuwe ontmoeting?

Feit is dat de geplande vergadering van vrijdagavond op het laatste moment in het water is gevallen. Bouchez, Lachaert en Coens zouden een soort nota van sp.a en N-VA hebben gevraagd, maar zouden niets ontvangen hebben, waarna de ontmoeting tussen de sherpa's werd geannuleerd. Of er later dit weekend een nieuwe poging wordt ondernomen, is niet duidelijk. Voor een eerste vergadering tussen de zes voorzitters zelf lijkt het sowieso nog te vroeg.



Bouchez, Lachaert en Coens willen tegen de nationale feestdag een nota op tafel leggen, die als basis voor eventuele onderhandelingen zou kunnen dienen. De MR-voorzitter zou die tekst ook aan andere geïnteresseerde partijen willen doorspelen, verklaarde hij vrijdag.

Lees ook:

ANALYSE. “Alles hangt af van dé vraag van de voorbije 419 dagen: kunnen PS en N-VA samen besturen?” (+)