Gepeste klokkenluidster Hasseltse politie vraagt 45.113 euro schadevergoeding

18u02

Bron: Belga 0 PHOTONEWS/KRIS VAN EXEL Vera Vrancken tijdens een persconferentie. Hazodi-klokkenluidster Vera Vrancken maakt aanspraak op 45.113 euro schadevergoeding van de vroegere politiezone Hazodi.

Het arbeidshof in Hasselt kreeg deze namiddag de begroting te horen van de schadevergoeding, die Hazodi-klokkenluidster Vera Vrancken met haar raadsman Miskovic maakte in het dossier over het hyperconflict dat als pesten op het werk beschouwd wordt.

Volgens het arbeidshof is de politiezone nalatig geweest om preventieve en curatieve maatregelen te nemen om dat hyperconflict te ontmijnen. Het arrest over de gevraagde schadevergoeding valt op 20 februari.

Vera Vrancken is een van de klokkenluiders die in de Panorama-uitzending van 2011 aan het woord kwamen. De klokkenluiders klaagden de graaicultuur en vriendjespolitiek binnen de zone Hazodi aan. Het arbeidshof oordeelde in april vorig jaar dat er sprake was van een hyperconflict tussen Vrancken en de vroegere korpschef Michel Beckers, waarbij de werkgever, namelijk politiezone Hazodi, te weinig had gedaan om dat te ontmijnen. Die nalatigheid werd als pesten op het werk beschouwd.