Gepeperde rekening voor bestuurder die zich vastrijdt aan Brussels premetrostation KVDS

06 november 2019

17u30 0 De Brusselse politierechter heeft een bestuurder veroordeeld die zich eind vorig jaar vastreed op de tramsporen aan de halte Lemonnier in Brussel. Dat meldt La Libre.

De feiten gebeurden op zaterdagochtend 29 december 2018 in alle vroegte. Volgens de advocaat van de bestuurder – een Fransman – zou zijn cliënt gewoon zijn GPS gevolgd hebben, maar hij gaf ook toe dat hij “een beetje alcohol gedronken” had voordat hij in zijn benarde situatie belandde.

Tunnel

Toen de man merkte dat hij niet meer voor- of achteruit kon aan de halte van de premetro, zocht hij naar eigen zeggen – tevergeefs – hulp. Het was uiteindelijk een trambestuurder die rond 5.40 uur vaststelde dat er een wagen op de sporen stond, net voor de ingang van de tunnel. Het duurde nog tot 6.30 uur eer de wagen getakeld werd, met flink wat hinder op de tramlijn tot gevolg.





Toen de politie ter plaatse arriveerde, stelde die vast dat de man onder invloed van alcohol was. Hij weigerde een bloedtest te ondergaan. (lees hieronder verder)

Volgens de politierechter zou het incident niet gebeurd zijn als de man niet onder invloed was geweest. Hij kreeg daarop een rijverbod van een jaar en een boete van 600 euro (vermenigvuldigd met acht). Die boete was wel voor twee derden met uitstel.

Alcoholslot

De man moet ook een alcoholslot op zijn wagen laten installeren, maar de rechter gaf meteen toe dat dit niet evident zou zijn aangezien de man in Frankrijk woont.

Opmerkelijk: in 2018 gebeurden nog drie andere soortgelijke incidenten aan de halte Lemonnier.