Gepensioneerde moest Volksgezondheid redden tijdens coronacrisis

19 juni 2020

Bron: Belga 0 Omdat de FOD Volksgezondheid in volle coronacrisis tekort schoot, heeft een gepensioneerde ambtenaar het crisisbeleid in handen gekregen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis, op 13 april, wisselde de federale overheidsdienst Volksgezondheid noodgedwongen van kapitein. Voorzitter van de FOD, Tom Auwers, droeg de leiding van het crisisbeleid over aan Christiaan Decoster (69), een gepensioneerde directeur-generaal van de FOD. Dat gebeurde na een functionerings­gesprek dat Auwers had op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Ik krijg al een pensioen en in een oorlog is het alle hens aan dek Christiaan Decoster, gepensioneerd directeur-generaal van de FOD

De FOD had in de aanloop naar de ­crisis enkele cruciale steken laten vallen, schrijven de kranten van Mediahuis. Zo schoot de overheidsdienst veel te laat in actie voor het beschermings- en testmateriaal in de strijd tegen het coronavirus.

De crisis zelf werd ook onderschat en aangepakt met een veel te klein team. Pas met de aanstelling van Decoster ging een officiële crisiseenheid bij de overheidsdienst van start: een maand nadat ze volgens de ­regelgeving geïnstalleerd had moeten zijn.

Niemand op de FOD zelf bleek nog bereid of bekwaam om de leiding van de crisiscel ­alleen op zich te nemen. Decoster, die 25 jaar lang directeur-generaal was bij de FOD, nam de taak uiteindelijk gratis op zich. “Ik krijg al een pensioen en in een oorlog is het alle hens aan dek", zegt hij daarover. Op 1 juli zwaait hij alweer af.

