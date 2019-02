Gepensioneerde militair wil met ‘Waalse N-VA’ deelnemen aan verkiezingen LH

19 februari 2019

08u12

Bron: Het Nieuwsblad, La DH 0 In Wallonië heeft een gepensioneerde militair een nieuwe partij opgericht: de NV-WA, voluit Nouvelles Valeurs Wallonnes. Opvallend is dat in het partijlogo zowel de Waalse haan als de Vlaamse Leeuw prijkt. En de oprichter, Guy Royen uit Borgworm (Waremme), blijkt een fan te zijn van Theo Francken.

“Ik ben bezorgd om de toekomst van mijn kleinkinderen, dus hoop ik dat het sociaal-economische programma van N-VA ook na 26 mei kan worden voortgezet. We moeten er alles aan doen om de PS tegen te houden”, zegt Royen, die als voormalig instructeur voor paracommando’s 2.500 parachutesprongen op de teller heeft, aan Het Nieuwsblad.

De partij wil Kamerlijsten in alle Waalse provincies indienen. Via zijn Facebookprofiel roept Royen geïnteresseerden op om zich aan te sluiten als lid of kandidaat. Daarvoor heeft hij nog tijd tot 30 maart, want dan moeten de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 26 mei ingediend zijn.

Maar om te mogen deelnemen heeft de partij ook drie handtekeningen nodig van drie zetelende Kamerleden. Waar de NV-WA die zal halen, is niet duidelijk.

Move Belgium

Het is niet de eerste keer dat de voormalige militair een politieke partij opricht. In 2013 creëerde Royen ook al een partij: Move Belgium. De partij nam in mei 2014 met twee kandidaten deel aan de verkiezingen voor het Waals parlement met een “programma dat niet links of rechts was”.